Азербайджан занимает первое место по поставкам электроэнергии в Грузию - аналитик

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Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
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