ПО "Азеригаз" будет отправлять абонентам уведомления о приостановлении подачи газа

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" будет уведомлять абонентов посредством SMS, если по каким-либо причинам будет приостановлена подача газа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО.

В настоящее время в структурах ПО осуществляются работы по программированию в этом направлении.

Для выполнения работ во время утечек газа, аварий, строительно-ремонтных работ, при подключениях населенных пунктов и новых строений к сети и в других случаях становится необходимым приостановить подачу газа. Поэтому для оперативного информирования абонентов будут отправляться SMS-уведомления.

Этот процесс как пилотный проект на первоначальном этапе будет реализован в 12 административных районах, включая Баку и Абшеронский полуостров, а затем и в других регионах.

Отметим, что процесс отправки уведомлений о приостановлении подачи газа начнется в ближайшие 10 дней.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)