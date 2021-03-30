Цены на нефть слабо снижаются на неопределенности перед встречами ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую отрицательную динамику, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения перед заседаниями ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 64,81 доллара, майских — на 0,17%, до 64,87 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,1%, до 61,5 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ в среду и четверг, оценивая возможные решения по сделке о снижении добычи нефти. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.

"Ожидается, что группа сохранит добычу и в мае, учитывая текущую слабость физического рынка нефти", — сообщил аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

В среду также ожидается статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю от минэнерго страны. Аналитики полагают, что запасы покажут рост шестую неделю подряд — на 0,4 миллиона баррелей, до 503,1 миллиона.