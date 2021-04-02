В Черноморском нефтяном терминале SOCAR проводится мониторинг качества электроэнергии
"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева
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"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева
Азербайджан отдает приоритет Турции в сфере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях - министр
Если в Баку проложить трамвайные и троллейбусные линии, трафик на дорогах может уменьшиться – эксперт
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение