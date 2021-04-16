«Азеришыг» запустил электронную услугу по подключению к сети электроснабжения
БАКУ / Trend/ - «Азеришыг» запустил новую электронную услугу по подключению потребителей к сети электроснабжения.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал советник председателя правления АО «Азеришыг» Фаррух Амиров, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что в период пандемии организация уделяет внимание здоровью потребителей.
«С помощью этой услуги абоненты, не выходя из дома и офиса, могут подключиться к сети электроснабжения. До сегодняшнего в связи с этой услугой поступило около 4 тысяч обращений», – сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Лента новостей
Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики
Снимок, запечатлевший человеческую трагедию в Гяндже после ракетного удара Армении, признан фотографией года в Турции (ВИДЕО)
В Тертере восстанавливаются дороги, разрушенные в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении
В моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь – Натиг Расулзаде о кончине Эльдара Гулиева
Ракетно-артиллерийские батареи ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)
В ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия Азербайджана и Беларуси по всем направлениям - Андрей Савиных
Бессмысленно обсуждать ситуацию в Карабахе так, как это делалось до освобождения территорий Азербайджана - российский политолог
Азербайджанская ИТ-компания обеспечивает мониторинг производительности систем организаций финсектора