«Азеришыг» запустил электронную услугу по подключению к сети электроснабжения

БАКУ / Trend/ - «Азеришыг» запустил новую электронную услугу по подключению потребителей к сети электроснабжения.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал советник председателя правления АО «Азеришыг» Фаррух Амиров, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в период пандемии организация уделяет внимание здоровью потребителей.

«С помощью этой услуги абоненты, не выходя из дома и офиса, могут подключиться к сети электроснабжения. До сегодняшнего в связи с этой услугой поступило около 4 тысяч обращений», – сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)