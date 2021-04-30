Азербайджан и Индонезия подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству

Энергетика 30 апреля 2021 16:45 (UTC+04:00)
Азербайджан и Индонезия подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Индонезией подписан Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики.

Говоря о роли сотрудничества в энергетической сфере в развитии двусторонних связей Азербайджана и Индонезии, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию. За это время компания SOCAR поставила в Индонезию в общей сложности более 25 миллионов тонн сырой нефти, из которых 24 миллиона тонн составляет нефть марки Azeri Light.

«Наши партнерские отношения в энергетической сфере в настоящее время имеют потенциал для расширения. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности Азербайджана примерно до 1,5 тысяч мегаватт, до 30 процентов, принимаемые меры в связи с привлечением иностранных инвесторов и планы по превращению освобожденных территорий в зону «зеленой энергетики» создают большие возможности для развития энергетического сотрудничества. Подписанный нами сегодня документ включает в себя сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, а также диверсификацию сотрудничества в энергетической сфере. Пользуясь случаем, я приглашаю заинтересованные субъекты государственного и частного секторов Индонезии, потенциальных инвесторов к сотрудничеству в области зеленой энергии», – сказал азербайджанский министр.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Арифин Тасриф отметил, что с подписанием этого документа развитие энергетического сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном вступает в новый этап: «Пандемия, сопровождающаяся экономическим спадом в глобальном масштабе, стимулирует преодолению трудностей с помощью инновационных, нестандартных планов и стратегий. В такой сложной ситуации важным фактором становится также укрепление международного сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Верю, что энергетическое сотрудничество между Индонезией и Азербайджаном будет развиваться на более высоком уровне и принесет обоим странам взаимную пользу».

Согласно меморандуму, Азербайджан и Индонезия будут сотрудничать по направлениям добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также в сфере возобновляемых источников энергии. Документ также охватывает реализацию совместных проектов по научно-техническому сотрудничеству и программ обучения и развития, поощрение инвестиций в энергетическую сферу, проведение совместных семинаров, конференций и энергетических форумов. Предусматривается создание совместной рабочей группы для обсуждения и реализации вопросов, вытекающих из Меморандума о взаимопонимании.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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