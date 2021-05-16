В Узбекистане вдвое увеличат производительность крупной ТЭС

БАКУ /Trend/ - Энергоблоки нового типа на Туракурганской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в Наманганском регионе Узбекистана, позволят получать вдвое больше электроэнергии на единицу затраченного топлива по сравнению с традиционными ТЭС.

Об этом сообщили Тренд в министерстве энергетики Узбекистана.

В сообщении отмечается, что на основании постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 декабря 2016 года «О дополнительных мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство Туракурганской тепловой электростанции» в текущем году успешно завершен проект по строительству двух парогазовых установок мощностью по 450 мегаватт каждая.

По данным ведомства, в результате вывода на полную мощность второй парогазовой установки в 2020 году Туракурганская ТЭС сегодня функционирует на полную мощность.

Согласно информации, установленная мощность тепловой электростанции составляет 900 мегаватт, ежегодная выработка электроэнергии - 6,7 миллиарда киловатт-часов, стоимость проекта оценивается в 1,196 миллиарда долларов.

В министерстве также отметили, что в ходе реализации проекта по строительству Туракурганской ТЭС было сэкономлено 27,3 миллиона долларов. На эту сумму построена и сдана в эксплуатацию высоковольтная линия электропередачи Туракурганская ТЭС - Юлдуз (от Туракурганского района Наманганской области до города Андижана).

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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