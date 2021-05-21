Минэнерго Турции продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа
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Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками
Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии
Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона – экс-посол США
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений
Президент Ильхам Алиев: США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования
Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что настанет время и мы в подлинном смысле слова будем говорить об активном сотрудничестве и интеграции на Южном Кавказе
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: После открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона
Президент Ильхам Алиев: Последние события в регионе, Вторая Карабахская война полностью изменила ситуацию
YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (ФОТО)