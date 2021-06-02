У Финляндии и Азербайджана могут быть общие интересы в ряде сфер – МИД

БАКУ /Trend/ - У Финляндии и Азербайджана могут быть общие интересы в сферах энергетики, логистики и инфраструктуры. Об этом сказала Trend директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Сирпа Оксанен.

"Финляндия занимает одно из первых мест в международных рейтингах конкурентоспособности. Образование - ключевой фактор ее успеха. Финляндия - страна, ориентированная на экспорт, с высококлассными фундаментальными исследованиями и большим числом инженеров на душу населения. Помимо производства и бумажной промышленности, мы предлагаем решения в области энергоэффективности и экологически чистых технологий. Мы можем поделиться своими ноу-хау в сферах образования, строительства, биотехнологий, биоэкономики и цифровизации. Финляндия предлагает множество решений для устойчивого общества", - сказала Оксанен.

Представитель МИД отметила, что Финляндия и Азербайджан также сотрудничают в рамках программы ЕС "Восточное партнерство".

"Мы как составная часть Европейского союза приветствуем позитивные сдвиги в отношениях между ЕС и Азербайджаном, в том числе переговоры по новому соглашению, которое даст возможность для углубления нашего сотрудничества. Завершение переговоров станет важной вехой и ознаменует собой начало новой эры в отношениях между ЕС и Азербайджаном", - добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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