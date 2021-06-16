Во всех освобожденных районах Азербайджана строятся новые подстанции - ОАО "Азерэнержи" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Агдаме строятся подстанции "Агдам 1" и "Агдам 2" напряжением 110 киловольт.

Об этом сказал Trend завотделом по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, завершены работы на малых гидроэлектростанциях (ГЭС) "Суговушан-1" и "Суговушан-2".

"Во всех освобожденных районах Азербайджана строятся новые подстанции напряжением 110 киловольт", - сказал Абдуллаев.

Он подчеркнул, что уже сдана в эксплуатацию подстанция "Шуша", а новая подстанция "Физули" напряжением 110/35/10 киловольт была построена за три месяца.

По словам Абдуллаева, важность подстанции "Шюкюрбейли" напряжением 110/35/10 киловольт заключается в том, что именно она является питающей для подстанций "Физули", "Шуша", "Джебраил", "Губадлы" и "Зангилан".

"В настоящее время в Кельбаджаре строятся новая подстанция напряжением 110 киловольт и двухцепная ЛЭП. В то же время аналогичная ЛЭП строится в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском районах", - сказал он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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