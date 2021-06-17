Азербайджанская нефть продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 июня составила 76,52 доллара за баррель, что на 1,34 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 75,86 доллара за баррель, что на 1,32 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 72,29 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 1,32 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 июня составила 74,47 доллара, что на 1,33 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 17 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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