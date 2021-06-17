Энергоснабжающие организации Азербайджана перейдут на «умные» счетчики воды и электроэнергии

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане энергоснабжающие организации при обеспечении потребителей электроэнергией, природным газом, центральным отоплением, охлаждением и горячей водой будут применять «умные» счетчики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности».

В новом законопроекте отмечается, что в случае повреждения существующих счетчиков или при необходимости их замены энергоснабжающие организации будут использовать «умные» счетчики при снабжении потребителей.

Отметим, что «умный» счетчик – это современный прибор учета, который измеряет количество и стоимость потребляемой энергии по времени, обеспечивая доставку информации поставщикам и потребителям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)