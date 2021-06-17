SOCAR Turkey и TPAO могут сотрудничать в разработке месторождений
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Инвалидность раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначается автоматически - минтруда
В Азербайджане капитально отремонтированы и реконструированы 12 учреждений по реабилитации и соцобслуживанию
Гендиректор Nar о планах по расширению сетевой инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана (Эксклюзив)
В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе