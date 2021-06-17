Между Азербайджаном и Украиной достигнуты соглашения в энергетической сфере
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Украиной достигнуты соглашения в энергетической сфере.
Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, состоялось четвертое заседание Украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере в формате видеоконференции.
Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере.
На заседании было согласовано:
– продолжение взаимодействия в рамках реализации проектов в области транспортировки нефти;
– диверсификация деятельности SOCAR в Украине и увеличение участия азербайджанских компаний на рынке нефтепродуктов;
– совместная реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере;
– обмен опытом в контексте развития «зеленой» энергетики;
– внедрение эффективных механизмов регулирования энергетических рынков;
– продолжение сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения.
Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания рабочей группы в 2022 году.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)