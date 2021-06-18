Стоимость азербайджанской нефти превышает $74 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 июня составила 74,56 доллара за баррель, что на 1,96 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 73,87 доллара за баррель, что на 1,99 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 70,37 доллара за баррель, снизившись относительно предыдущего показателя на 1,92 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 июня составила 72,58 доллара, что на 1,89 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 18 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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