Парламент Азербайджана принял законопроект об энергоэффективности во втором чтении

Энергетика 25 июня 2021 11:59 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана принял законопроект об энергоэффективности во втором чтении

БАКУ /Trend/ - На внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 25 июня был рассмотрен законопроект "О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект определяет правовые, организационные и экономические основы государственной политики в области энергоэффективности, регулирует деятельность государственных органов (учреждений), физических и юридических лиц в этой сфере и возникающие между ними отношения.

Документ призван регулировать отношения, возникающие в сфере производства, хранения, передачи, распределения, реализации и потребления энергии, и распространяется на государственные органы (учреждения), физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в этой области, в том числе и на конечных потребителей.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)

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