Туркменистан планирует увеличить экспорт природного газа в Китай до 65 миллиардов кубометров в год, сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

23 августа президент Туркменистана в ходе рабочей поездки в Марыйский регион посетил газовое месторождение «Galkynyş», где дал старт строительству новых скважин, отличающихся особой сложностью.

В ходе выступления на церемонии глава государства отметил, что двустороннее сотрудничество между Туркменистаном и Китаем располагает внушительным потенциалом в различных сферах, реализация которого отвечает не только обоюдным интересам, но и целям развития всего региона Центральной Азии.

Президент отметил, что в настоящее время в Китай ежегодно поставляется 40 миллиардов кубометров туркменского «голубого топлива», и в соответствии с заключенным соглашением планируется поставлять 65 миллиардов кубометров газа, подчеркнув, что это не предел. Туркменский лидер добавил, что в будущем объемы экспортируемого в Китай природного газа достигнут 100 миллиардов кубометров.

Месторождение «Галкыныш» служит одним из сырьевых источников газопровода Туркменистан-Китай. На данный момент в эксплуатационном фонде месторождения, площадь которого составляет более 4 тыс. квадратных километров, – 45 скважин, дебит каждой из них, в среднем, равен 2 миллионам кубометров природного газа в сутки. По окончании строительства новых скважин на месторождении, ожидается, что дебит каждой из них, в среднем, будет равняться трем миллионам кубометров газа в сутки.