Для строительства IGB запрошены средства в размере до 9 млн евро

БАКУ /Trend/ - Проектная компания ICGB AD, занимающаяся строительством интерконнектора Греция-Болгария (IGB), подала запрос на получение 8,7 миллиона евро в рамках болгарской операционной программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) для работ по проектированию, закупке и строительству, сообщили Trend в ICGB AD.

"Ожидаемый срок выплаты средств установлен на начало сентября 2021 года. В этом отношении также проводится отдельный аудит", - сказали в компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников энергоносителей. Мощность проекта - три миллиарда кубометров в год с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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