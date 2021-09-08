Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти по нефтепроводу «Дружба» - министерство

БАКУ /Trend/ - Украина заинтересована в поставках легкой азербайджанской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в страны Центральной и Восточной Европы, сказали Trend в министерстве энергетики Украины.

"В настоящее время основные целевые европейские потребители предпринимают решительные шаги по диверсификации поставок нефти на свои предприятия, что существенно обостряет конкуренцию на рынке услуг по транспортировке сырья. Учитывая его конъюнктуру, АО "Укртранснафта" продолжает переговорный процесс со всеми потенциальными участниками проекта по организации транспортировки легкой нефти из Каспийского региона на рынок ЕС с использованием нефтепроводных систем Одесса - Броды и "Дружба". Украинская нефтетранспортная система имеет достаточные технические возможности для обеспечения транспортировки до двух миллионов тонн легкой нефти в год по нефтепроводу "Дружба". При выделении одной из двух ниток украинского участка нефтепровода "Дружба" исключительно для транспортировки легкой нефти технические возможности системы позволяют обеспечить прокачку в данном направлении пяти миллионов тонн сырья в год", - сказали в ведомстве.

Как отметили в украинском минэнерго, в рамках проекта проведены встречи с основными заинтересованными сторонами, подписаны протоколы о намерениях с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которая является потенциальным поставщиком нефтяного ресурса, а также с чешскими АО МЕРО ЧР и Unipetrol.

"В рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан - Украина стороны неоднократно подтверждали свою заинтересованность в реализации проекта. Его ключевым отличием является отсутствие необходимости в строительстве новых нефтепроводов. Он предусматривает использование уже существующей нефтетранспортной инфраструктуры и свободных транзитных мощностей по данному маршруту", - отметили в ведомстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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