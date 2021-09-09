БАКУ /Trend/ - Проекты Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год. Об этом сообщил Trend заместитель директора отдела управления и мониторинга проектов Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) Азербайджана Джебраил Алиев.

"В Азербайджане компанией Acwa Power (Саудовская Аравия) будет установлена ветряная электростанция мощностью в 240 мегаватт, а компанией Мasdar (ОАЭ) – солнечная в 230 мегаватт. В случае успешной реализации обоих контрактов в Азербайджане прогнозируется производство 1,5 миллиарда киловатт электроэнергии в год, что уменьшит выбросы 600 тысяч тонн CO2 и позволит сэкономить 330 миллионов кубометров природного газа в год. На данный момент в Азербайджане доля ВИЭ в совокупной электроэнергетике составляет 17 процентов, а до 2030 года планируется довести этот показатель до 30 процентов", – заметил Джебраил Алиев.

По словам Алиева, растет число иностранных компаний, заинтересованных в инвестировании в сферу ВИЭ Азербайджана, и в этом направлении ведутся регулярные работы, нацеленные на реализацию ряда проектов.

"Выгодное географическое расположение Азербайджана позволяет в достаточном объеме пользоваться возобновляемым энергетическим потенциалом страны", – добавил он.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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