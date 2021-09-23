Узбекнефтегаз получил приток газа из новой скважины
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Карабах возродится на благо всех стран региона - Казахстанский депутат поделилась впечатлениями от поездки в Шушу
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Минэкономики Азербайджана больше не будет отвечать за улучшение экологического состояния озер Абшерона
Медиа-компания Day.Az принята в состав делового союза MÜSİAD, объединяющего крупнейшие компании Турции (ФОТО)
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Комиссия ОИС подготовит отчет о нарушениях прав человека во время армянской оккупации территорий Азербайджана
США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа - министр энергетики США для АМИ Trend
В Баку находится еще одна международная делегация по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации
Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)