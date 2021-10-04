Фонд возрождения Карабаха ведет переговоры по привлечению инвестиций в сферу ВИЭ
БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха ведет переговоры по привлечению инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на инвестиционном форуме Япония - Азербайджан в Баку.
По его словам, с этой целью фонд разрабатывает специальный проект.
«Уже налажено сотрудничество с некоторыми компаниями из Японии и других стран. Мы видим большой потенциал для реализации проектов в сфере ВИЭ в Карабахе. В этом направлении будут реализованы разные проекты», - сказал Гаджиев.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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