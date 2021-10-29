Система теплоснабжения города Шуша полностью готова к зиме - спецпредставитель Президента
БАКУ /Trend/ - Система теплоснабжения города Шуша полностью готова к зиме.
Как передает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана по Шушинскому району Анар Керимов.
Он сообщил, что в рамках подготовки города к зиме совместно с министром энергетики Парвизом Шахбазовым был проведен осмотр котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат".
"Согласно соответствующим поручениям Президента Ильхама Алиева, будет обеспечено теплоснабжение основных зданий и объектов города", - написал Керимов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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