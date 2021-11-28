Halliburton включена в Индекс устойчивости Dow Jones

БАКУ /Trend/ - Компания Halliburton (NYSE: HAL) включена в Индекс устойчивости Dow Jones (DJSI) в Северной Америке, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Отметим, что DJSI измеряет эффективность лучших в своем классе компаний, выбранных с использованием экологических, социальных и корпоративных критериев (ESG).

Как сообщается, компания Halliburton заняла 90-е место среди своих конкурентов в оценке устойчивости корпораций Dow Jones и получила высокие баллы по кодексу делового поведения, влиянию на политику, управлению рисками и кризисами, корпоративному гражданству и благотворительности, а также по категориям развития человеческого капитала.

«Мы поздравляем компанию Halliburton с включением в Индекс устойчивости Dow Jones в Северной Америке. Знак отличия DJSI свидетельствует о том, что вы являетесь лидером в области устойчивого развития в своей отрасли. Рекордное количество компаний, участвующих в Глобальной оценке корпоративной устойчивости S&P в 2021 году, свидетельствует о растущем движении за раскрытие информации и прозрачность ESG», - сказал Манджит Джус, глава отдела исследований ESG фирмы Research, S&P Global.

(Автор: Хаган Исаев)