«КазМунайГаз» и «Татнефть» создали совместное предприятие по производству бутадиеновых каучуков

30 ноября 2021 года председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев и Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов подписали Соглашение в отношении совместного предприятия ТОО «Бутадиен», на основе которого будет реализован проект по производству каучуков, передает Trend со ссылкой на «КазМунайГаз».

Планируемая мощность предприятия – до 180 тысяч тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. Доли КМГ и «Татнефти» составляют 25% и 75% соответственно. Предварительно стоимость проекта оценивается в сумму около 1 млрд долларов США и стороны рассматривают варианты финансирования проекта, в том числе за счет заемных средств.

Запуск производства запланирован в 2026 году на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. На период строительства на площадке нового производства будет создано около 2000 рабочих мест и более 700 – в ходе эксплуатации завода.

Предполагается, что сырье будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию планируется направлять на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и др.

«Наша компания в соответствии со Стратегией развития стремится расширить цепочку добавленной стоимости производимой продукции и активно развивает нефтегазохимическую отрасль в Республике Казахстан. Создание совместного предприятия «КазМунайГаза» и «Татнефти» является свидетельством этому. Уверен, проект будет способствовать налаживанию партнерства между Казахстаном и Татарстаном, а также позволит диверсифицировать экономику нашей страны», - отметил Алик Айдарбаев.

«У «Татнефти» большие планы в нефтехимии, и мы рады развивать это направление вместе с казахстанскими партнерами. Казахстан для нас – стратегический партнер. У нас уже есть опыт взаимодействия, общими усилиями сейчас мы также возводим шинный завод в Карагандинской области, это практическая реализация Стратегии экономической интеграции стран - участников Евразийского союза. Мы еще раз убедились, что в Казахстане созданы максимально комфортные условия для реализации масштабных инвестиционных проектов. Уверен, новое совместное предприятие по производству бутадиеновых каучуков будет способствовать укреплению экономики наших стран и благополучию наших народов», – подчеркнул Наиль Маганов.

Напомним, 5 апреля 2021 года между «КазМунайГазом» и «Татнефтью» состоялось подписание соглашения по базовым условиям взаимодействия по проекту «Бутадиен». 28 апреля 2021 года компании подписали дорожную карту реализации проекта и рамочный договор.