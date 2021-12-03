На освобожденных территориях Азербайджана имеется до 5 видов ВИЭ – глава Госагентства

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана имеется до пяти видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а именно: энергия рек, геотермальная, солнечная энергия, энергия ветра и биомассы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

«Часть водных ресурсов Азербайджана формируется на освобожденных территориях. Реки Тертерчай, Хакаричай и их притоки обладают большим гидроэнергетическим потенциалом», - сказал Аммаев.

По его словам, на освобожденных землях строится электростанция, которая обеспечит электроэнергией более 110 домов.

«Также сдан в эксплуатацию ряд небольших электростанций в Суговушане и других районах. По предварительным оценкам, мы сможем достичь с помощью солнечных панелей установленной мощности в 7,2 тысячи мегаватт. Потенциал ветряных электростанций говорит о том, что мы сможем достичь установленной мощности на уровне свыше 100 Мвт», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)