Глава Saudi Aramco предупредил о вероятности беспорядков из-за возможной нехватки нефти

Призывы остановить инвестиции в добычу углеводородов для достижения углеродной нейтральности могут привести к хаосу и социальным беспорядкам. Необходимы более разумные пути следования климатическим целям, заявил глава крупнейшей в мире компании по добыче и запасам нефти Saudi Aramco Амин Нассер на Нефтяном конгрессе в Хьюстоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны публично признать, что нефть и газ играют существенную роль в организации энергоперехода и даже после его завершения. И, признавая эту реальность, будет намного легче справиться с энергетической безопасностью, которая может привести к беспрецедентно высокой инфляции и общественным беспорядкам", - сказал он.

По мнению Нассера, текущее понимание энергоперехода "только приумножает хаос" в мире, который все больше нуждается в доступной и надежной энергии. "Я не говорю о том, что климатические цели не нужны, вся отрасль заинтересована в углеродной нейтральности. Я говорю о способах ее достижения", - пояснил он.

С 2014 года инвестиции в разведку и добычу нефти сократились вдвое, заявил Нассер, отметив, что это привело к нехватке предложения. "И сейчас, по мере восстановления спроса, свободные добывающие мощности сокращаются очень стремительно", - сказал глава Saudi Aramco. При этом до 2050 года количество потребителей нефти на Земле увеличится на 2 млрд.

Он назвал призывы остановить инвестиции в добычу углеводородов "критически опасными" и призвал "стейкхолдеров отрасли" говорить об этом "открыто и прямо".