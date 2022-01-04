Статус нефтегазовых контрактов в Азербайджане по итогам 2021 года

"Азери-Чираг-Гюнешли"

Соглашение о разделе продукции (СРП) по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) было подписано в сентябре 1994 года сроком на 30 лет.

14 сентября 2017 года в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева правительство страны и компании AzACG (SOCAR), BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh подписали новое соглашение по разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое распределение по АЧГ выглядело следующим образом: ВР - 30,37 процента; AzACG (SOCAR) - 25 процентов; Chevron - 9,57 процента; INPEX - 9,31 процента; Statoil - 7,27 процента; ExxonMobil - 6,79 процента; ТП - 5,73 процента; ИТОЧУ - 3,65 процента; ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

В феврале 2020 года Азербайджан одобрил сделку по покупке венгерской энергетической компанией MOL доли американской Chevron в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

MOL стала одним из полноправных членов консорциума по разработке блока АЧГ и трубопровода БТД.

В апреле 2020 года MOL Group успешно завершила ранее объявленную сделку с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline Ltd в связи с приобретением их доли в проекте разработки блока АЧГ и в нефтепроводе Баку-Тбилиси Джейхан.Таким образом, MOL Group приобрела 9,57 процента акций в АЧГ и 8,9 процента акций в БТД. Общая сумма сделки составила 1,57 миллиарда долларов.

В мае 2021 года bp успешно завершила реализацию 15-дневной программы технического обслуживания, начавшуюся 22 апреля 2021 года на платформе «Западный Азери». Все предусмотренные программой работы - инспекционные и проектные - были успешно завершены 4 мая, и началось производство с платформы. В соответствии с планом добыча на платформе «Западный Азери» была приостановлена ​​22 апреля на 15 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и выполнение проектных работ. В процессе техобслуживания были проведены различные работы, такие как замена факельных наконечников и модернизация системы зажигания, другие ремонтные работы.

В июне 2021 года совместное предприятие британской компании Petrofac и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) заключило новый контракт с BP стоимостью около 25 миллионов долларов по проекту Azeri Central East (ACE) в рамках разработки блока АЧГ. Контракт предусматривает предоставление технических специалистов по вводу в эксплуатацию проекта, а также другого специализированного персонала, мобилизацию и сопутствующие услуги для поддержки проекта как на суше, так и на морских рабочих площадках внутри страны.

В первой половине 2021 года на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» была завершена сейсмическая разведка с высокой плотностью для максимального повышения эффективности добычи. В работах, которые длились шесть месяцев, были задействованы три судна. Сейсмическая разведка была проведена в соответствии с графиком. В ходе работ также использовались беспилотное надводное судно (USV) и дистанционно управляемый подводный мини-аппарат (ROV).

Добыча нефти с блока месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспия достигла четырех миллиардов баррелей 18 сентября 2021 года. Вся добытая нефть была транспортирована через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки в основном по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Баку-Супса от Сангачальского терминала недалеко от Баку.

Процесс реализации 25-дневной программы технического обслуживания, начавшийся 23 сентября 2021 года на платформе «Чираг» на блоке месторождений АЧГ, был успешно завершен 16 октября - на два дня раньше запланированного срока.

Также была обеспечена безопасная реализация всех работ, предусмотренных программой, запущены производственно-экспортные системы платформы. Следует отметить, что программа плановых работ по техническому обслуживанию включала в себя работы по осмотру и обновлению, включая замену наконечников горелок, модернизацию системы зажигания, замену клапанов трансмиссии и капитальный ремонт. Основная часть программы включала в себя и работы по проекту газлифта на «Чираге», которые могли быть выполнены только после остановки платформы.

Этот проект призван продлить срок службы платформы, увеличить производство и обеспечить ее более безопасную и надежную работу.

30 ноября 2021 года тысячный по счету танкер, загруженный нефтью с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", транспортируемой по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса), оператором которого является bp, был отправлен с терминала Супса на побережье Черного моря.

Танкер "Стамос", груженный 650 тысячами баррелей сырой нефти, добытой на месторождении АЧГ и транспортированной с Сангачальского терминала через Азербайджан и Грузию, взял курс на Италию.

Запасы нефти на блоке составляют более одного миллиарда тонн. Извлекаемые запасы составляют более 500 миллионов тонн нефти.

Добыча на месторождении "Чираг" началась в 1997 году, "Центральный Азери" - в начале 2005 года, "Западный Азери" - в начале 2006 года и "Восточный Азери" - в конце 2006 года. Добыча на глубоководной части месторождения "Гюнешли" началась весной 2008 года, "Западный Чираг" - в январе 2014 года.

Статус проекта

Реализация проекта платформы "Азери-Центральный Восток" (ACE) на блоке месторождений АЧГ продолжается в соответствии с планом. На данный момент завершена поставка последних основных пакетов оборудования.

На Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева продолжается изготовление оснований. Начался подводный монтаж.

В целом проект платформы ACE в настоящее время завершен на 62 процента. Строительные работы по проекту находятся на пике, и в работах задействовано около 5 500 человек в Баку, Европе и Великобритании, большинство из которых являются гражданами Азербайджана. Все инженерные, материально-технические и производственные работы продолжаются в соответствии с графиком для начала первой добычи с ACE в 2023 году.

На заводе в Бибиэйбате продолжаются работы по изготовлению верхних строений и буровой установки. Передача оборудования для заканчивания бурения и механического заканчивания осуществляется в соответствии с планом, начался ввод в эксплуатацию основных модулей бурового оборудования.

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" по итогам января - ноября 2021 года составили 5,272 миллиарда долларов. Доходы SOFAZ от АЧГ выросли более чем на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (3,336 миллиарда долларов). Общая выручка от АЧГ с 2001-го по 1 декабря 2021 года составила 154,677 миллиарда долларов.

В 2022 году прогнозируется снижение объемов добычи нефти на блоке месторождений АЧГ. Согласно прогнозу, этот показатель составит 170,1 миллиона баррелей, что на 1,5 миллиона баррелей (0,87 процента) меньше прогноза на 2021 год. Также прогнозируется, что до конца 2022 года будет добыто 171,6 миллиона баррелей нефти. С момента ввода в эксплуатацию блока месторождений АЧГ на нем было добыто 545 миллионов тонн нефти.

По итогам первых трех кварталов 2021 года операционные расходы компании bp по блоку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» составили более 398 миллионов долларов, а капитальные затраты - около 1,243 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трех кварталов 2020 года операционные расходы и капитальные затраты компании по АЧГ составили около 399 миллионов долларов и 1,398 миллиарда долларов соответственно.

Общая добыча на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» за первые три квартала 2021 года составляла в среднем около 461 тысячи баррелей в сутки (около 126 миллионов баррелей, или 17 миллионов тонн в целом) по сравнению с 482 тысячами баррелей в сутки (около 132 миллионов баррелей, или 17,9 миллиона тонн в целом) за аналогичный период 2020 года. Таким образом, производство на АЧГ снизилось на 4,35 процента в годовом исчислении.

Общая добыча на АЧГ за первые три квартала 2021 года составила в среднем около 461 тысячи баррелей в сутки (около 126 миллионов баррелей, или 17 миллионов тонн в целом), на месторождениях «Чираг» (29 тысяч баррелей в сутки), «Центральный Азери» (109 тысяч баррелей в сутки), «Западный Азери» (115 тысяч баррелей в сутки), «Восточный Азери» (77 тысяч баррелей в сутки), «Глубоководный Гюнешли» (87 тысяч баррелей в сутки) и «Западный Чираг» (44 тысячи баррелей в сутки).

В течение первых трех кварталов 2021 года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было завершено бурение семи нефтедобывающих и трех нагнетательных скважин.

По итогам трех кварталов 2021 года поставки попутного газа с блока месторождений АЧГ для Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем составили восемь миллионов кубометров в сутки (в целом 2,2 миллиарда кубометров). Оставшаяся часть добытого попутного газа была закачана обратно для поддержания пластового давления. При этом за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял шесть миллионов кубометров в сутки (в целом 1,6 миллиарда кубометров). Таким образом, объем поставок попутного газа с АЧГ для SOCAR вырос на 33,3 процента в годовом исчислении.

«Шах Дениз»

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

В октябре 2021 года ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщила о подписании соглашения о приобретении у компании PETRONAS 15,5-процентной доли участия в «Шах Дениз». Сумма сделки составит 2,25 миллиарда долларов, ее закрытие ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование Государственной нефтяной компании Азербайджана. После закрытия сделки доля ЛУКОЙЛ в проекте «Шах Дениз» должна была увеличиться с 10 до 25,5 процента. Прочими участниками проекта «Шах Дениз» являются оператор bp (28,8 процента), ТРАО – 19 процентов, SOCAR – 10 процентов, NICO – 10 процентов и SGC – 6,7 процента.

В компании PETRONAS сообщили, что решение о продаже доли было принято по итогам анализа бизнес-портфеля компании с целью обеспечения лучшего соответствия ее стратегии роста в условиях все более меняющегося рынка энергоресурсов. В ЛУКОЙЛ заявили, что ведутся переговоры об увеличении доли компании в «Шах Дениз».

9 декабря 2021 года компания bp объявила о приобретении 1,16 процента акций PETRONAS в «Шах Дениз». bp заключила соглашение о приобретении у PETRONAS 1,16 процента доли в проекте разработки «Шах Дениз» за 168 миллионов долларов на тех же коммерческих условиях сделки по месторождению, о которых ранее объявила PETRONAS. В результате bp будет владеть 29,99 процента акций «Шах Дениз» и останется оператором месторождения. Ожидается, что сделка будет завершена к концу января 2022 года.

10 декабря 2021 года ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщило о подписании изменений в соглашение о приобретении у компании PETRONAS доли в проекте «Шах Дениз», заключенном в октябре 2021 года. В соответствии с новыми договоренностями приобретаемая ЛУКОЙЛ доля снижается с 15,5 до 9,99 процента, а сумма сделки пропорционально уменьшается с 2,25 миллиарда до 1,45 миллиарда долларов. Подписание данных изменений стало результатом переговоров с партнерами по проекту «Шах Дениз» по вопросу реализации преимущественных прав. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

После того как малайзийская PETRONAS решила продать свою долю в соглашении о разделе продукции по разведке и разработке месторождения «Шах Дениз», SOCAR приобрела 4,35 процента акций PETRONAS в проекте в соответствии с условиями соглашения. Оставшаяся часть доли Petronas в 15,5 процента была приобретена ЛУКОЙЛ и bp, которые также участвуют в проекте «Шах Дениз». Таким образом, доля прямого участия SOCAR в проекте «Шах Дениз» увеличивается до 14,35 процента. С учетом этих условий ожидается, что соответствующее соглашение вступит в силу в январе 2022 года. Кроме того, ЗАО «Южный газовый коридор», 51 процент акций которого принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - SOCAR, владеет долей в 6,67 процента в проекте «Шах Дениз».

Доказанные запасы «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Статус проекта

31 декабря 2020 года по "Южному газовому коридору" начались поставки газа с «Шах Дениз-2» в Европу. Ожидается, что объем поставок газа с месторождения "Шах Дениз" в Европу по итогам 2021 года составит 7,8 миллиарда кубометров.

За первые три квартала 2021 года операционные расходы и капитальные затраты на «Шах Дениз» составили 1,57 миллиарда долларов и около 524 миллионов долларов, большая часть из которых пришлась на долю второй стадии разработки месторождения («Шах Дениз-2»). Отметим, что за аналогичный период 2020 года операционные расходы и капитальные затраты составили 620 миллионов и 719 миллионов долларов соответственно. Таким образом, операционные расходы на «Шах Дениз» выросли на 153 процента, а капитальные затраты - снизились на 27,1 процента.

В 2021 году отмечалось 25-летие со дня подписания соглашения о разделе продукции по «Шах Дениз». Соглашение было подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом иностранных компаний. 25-летие «Шах Дениз» знаменует собой важную веху в новой истории нефтегазовой промышленности Азербайджана.

В течение третьего квартала 2021 года с месторождения «Шах Дениз» продолжались поставки газа на рынки Азербайджана (для Azerkontrakt), Грузии (для GOGC), Турции (для BOTAS), BTC Company и для покупателей в Европе.

По итогам января - сентября 2021 года на месторождении «Шах Дениз» было добыто около 16 миллиардов стандартных кубометров газа и около трех миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата (с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo) по сравнению с 13,3 миллиарда стандартных кубометров газа и 2,7 миллиона тонн (21,6 миллиона баррелей) конденсата в аналогичном периоде 2020 года. Добыча газа на месторождении выросла на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а добыча конденсата - на 11,1 процента.

На конец третьего квартала 2021 года производственные мощности объектов на месторождении «Шах Дениз» составляли около 70 миллионов стандартных кубометров газа в сутки, или более 25 миллиардов кубометров по сравнению с более чем 56 миллионами стандартных кубометров газа в сутки (или более 20 миллиардов кубометров) в аналогичном периоде 2020 года. Таким образом, производственные мощности объектов «Шах Дениз» за год выросли на 25 процентов.

В третьем квартале 2021 года юго-восточный фланг в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" вышел на полную мощность после безопасного пуска во втором квартале.

В результате увеличения добычи на юго-восточном фланге в июле 2021 года суточная производительность платформы Shah Deniz Bravo впервые достигла уровня производства с Shah Deniz Alpha.

На юго-западном фланге трубоукладочная баржа "Исрафил Гусейнов" завершила работы по строительству подводного трубопровода в третьем квартале. Работы были выполнены с опережением графика. Это позволило начать подводные работы по укладке труб на северо-восточном фланге в 2021 году, первоначально запланированные на второй квартал 2022 года.

Буровые установки «Истиглал» и Maersk Explorer были задействованы в бурении 21 скважины и завершили этот процесс на 19 из них для добычи и последующего наращивания производства в рамках второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз». В числе завершенных - пять скважин на северном фланге, по четыре - на западном, юго-восточном и юго-западном, а также две скважины - на северо-восточном фланге. Одна скважина на юго-западном и одна - на северо-восточном фланге были пробурены до окончательной глубины и приостановлены.

По состоянию на первое декабря 2021 года, добыча на «Шах Дениз» составила 147 миллиардов кубометров газа. В январе - ноябре 2021 года добыча составила 20,4 миллиарда кубометров.

В апреле 2021 года датская компания Maersk Drilling завершила контракт с bp по проекту «Шах Дениз-2».

В июле 2021 года консорциум «Шах Дениз» объявил о начале добычи на юго-восточном фланге на глубине 540 метров. Добыча с этого глубоководного фланга началась 30 июня 2021 года после успешного завершения всех соответствующих морских строительных и пусконаладочных работ. Новый производственный фланг состоит из четырех скважин, двух новых выкидных трубопроводов и ряда подводных сооружений. В общей сложности 400 миллионов стандартных кубических футов газа в день будут добавлены к текущему производству на месторождении. Этого достаточно для снабжения двух миллионов домов после полного наращивания производства. Это позволит увеличить общую добычу в рамках «Шах Дениз 2» до более чем 2,4 миллиарда стандартных кубических футов в день.

В августе 2021 года в итальянской компании Saipem заявили, что монтажные работы в рамках проекта «Шах Дениз-2» продлятся до первого квартала 2023 года. В течение 2021 года продолжались работы по контракту на «Шах Дениз-2» (Call-off 007) по транспортировке и установке производственных систем и подводных сооружений, а также прокладка оптоволоконного кабеля. Монтажные работы запланировано завершить до первой половины 2023 года.

В сентябре 2021 года Азербайджан и Турция продлили сделку на поставку газа с «Шах Дениз-1». Срок контракта 2001 года на поставку 6,6 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Турцию истек 16 апреля 2021 года.

В ноябре 2021 года началась добыча газа с пятой скважины на северном фланге в рамках проекта «Шах Дениз-2». Запуск производства, запланированный на четвертый квартал 2021 года, был осуществлен безопасно и в соответствии с графиком.

Прогнозируется, что в 2022 году с газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» будет добыто 22,8 миллиарда кубометров газа, что на семь процентов, или 1,5 миллиарда кубометров больше прогнозного показателя на конец 2021 года. Согласно прогнозам, по итогам 2021 года с «Шах Дениз» будет добыто 21,3 миллиарда кубометров газа. В 2020 году этот показатель составил 18 миллиардов кубометров.

Также прогнозируется, что в 2022 году с месторождения будет добыто 33,3 миллиона баррелей газового конденсата, что на 4,7 процента, или 1,5 миллиона баррелей превышает прогноз на 2021 год. По прогнозам, по итогам 2021 года с «Шах Дениз» будет добыто 31,8 миллиона баррелей конденсата. В прошлом году этот показатель составил 29 миллионов баррелей.

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) от продажи газа и конденсата с месторождения «Шах-Дениз» в январе-ноябре 2021 года оцениваются в 730,707 миллиона долларов, в том числе 278,178 миллиона долларов от продажи конденсата. Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с месторождения «Шах-Дениз» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 164,24 процента.

В январе-ноябре 2020 года доходы SOFAZ от "Шах Дениз" составляли 276 миллионов долларов.

Общая сумма доходов от продажи газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с 2007-го по 1 декабря 2021 года составила 4,397 миллиарда долларов.

"Бахар-Гум Дениз"

22 декабря 2009 года SOCAR подписала контракт типа PSA с компанией Bahar Energy Limited на разведку, реабилитацию, разработку и добычу на блоке, в который входят морские месторождения "Бахар" и "Гум Дениз", находящиеся в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Контракт состоит из двух частей. Первая часть предусматривает реабилитацию и стабилизацию добычи на блоке месторождений, а вторая - разведку на перспективной структуре "Бахар-2".

100 процентов акций операционной компании Bahar Energy Limited принадлежит американской Greenfields Petroleum.

Контракт заключен сроком на 25 лет с возможностью пролонгации в последующие пять лет. На начальном этапе доля прибыльных углеводородов SOCAR составит 40 процентов, а в дальнейшем она будет увеличена до 90 процентов. По первоначальным расчетам, объем вложенных в контракт инвестиций составит один миллиард долларов.

Bahar Energy Limited зарегистрирована на территории свободной экономической зоны Jebel Ali в ОАЭ. SOCAR 16 апреля 2009 года подписала с этой компанией меморандум о взаимопонимании.

Месторождение "Гум Дениз", эксплуатируемое с 1955 года, расположено в 21 километре к юго-востоку от Баку. Месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.

Статус проекта

Общее количество скважин природного газа на нефтегазовых месторождениях "Бахар-Гум Дениз" составляет 92. Из них 12 - действующие скважины природного газа, 11 - неактивные скважины природного газа (закрытые) и 69 - закрытые газовые скважины. На блоке насчитывается в общей сложности 127 скважин с сырой нефтью, в том числе 30 действующих скважин с сырой нефтью, 21 бездействующая скважина с сырой нефтью (остановлена) и 76 заброшенных скважин с сырой нефтью. Всего действующих скважин - 42, бездействующих (остановленных) - 32, заброшенных - 145. Общее количество скважин - 219.

Добыча газа на месторождении "Бахар" в третьем квартале 2021 года составила 574,281 тысячи кубометров в сутки по сравнению с запланированным объемом в 669,811 тысячи кубических метров в сутки. Добыча на месторождении в сентябре составила 545,164 тысячи кубометра в сутки по сравнению с 578,268 тысячи кубометров в сутки в августе. На месторождении "Бахар" во втором квартале добывалось 591,49 тысячи кубометров газа в сутки.

Месторождения "Бахар-Гум-Дениз" не достигли запланированной добычи на сентябрь 2021 года. Объем добычи нефти и конденсата на блоке составил 2,006 тысячи тонн по сравнению с запланированными 3,32 тысячи тонн на сентябрь 2021 года, что демонстрирует разницу в 40 процентов между плановым и фактическим объемами производства. Добыча свободного газа составила 16,354 миллиарда кубометров при плане в 25,032 миллиарда кубометров. На блоке было добыто 1,916 миллиарда кубометров растворного газа при плановой добыче 2,722 миллиарда кубометров.

Объем реализации газа с месторождения "Бахар" в сентябре составил 480,417 тысячи кубометров в сутки по сравнению с 524,872 тысячи кубометров в сутки в августе. Средний объем реализации газа в третьем квартале 2021 года составил 516,962 тысячи кубометров в сутки.

Добыча нефти на месторождении "Гум Дениз" в третьем квартале 2021 года составляла в среднем 73 тонны в сутки при запланированном объеме 77 тонн в сутки. Добыча на месторождении в сентябре составляла 67 тонн в сутки против 61 тонны в сутки в августе. На месторождении "Гум-Дениз" во втором квартале в среднем добывалось 70 тонн в сутки. Продажа нефти с месторождения "Гум Дениз" в третьем квартале 2021 года в среднем составляла 75 тонн в сутки. Наибольший объем добычи газа в третьем квартале был зафиксирован в июле - 95 тонн в сутки, тогда как в августе и сентябре он составлял 63 тонны и 67 тонн в сутки соответственно.

Ожидается, что добыча нефти и газа на блоке "Бахар-Гум Дениз" в 2022 году составит 0,238 миллиона баррелей и 278,775 миллиона кубометров соответственно.

"Умид-Бабек"

В 2008 году SOCAR и компания Nobel Oil Exploration & Production Ltd создали общество с ограниченной ответственностью (ООО) SOCAR-Umid для проведения буровых работ на перспективной структуре «Умид» в азербайджанском секторе Каспия. Долевое участие SOCAR в этой компании составляет 80 процентов. На долю Nobel Oil приходится 20 процентов. В начале 2017 года был подписан risk-service-контракт о разведке и разработке блока «Умид-Бабек».

Об открытии месторождения «Умид» SOCAR объявила в 2010 году. Согласно оценке специалистов SOCAR и результатам бурения первой разведочной скважины, объем запасов месторождения составляет более 200 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата.

Месторождение «Умид» расположено в 75 километрах от Баку и в 40 километрах от берега. В 1953 году здесь впервые были проведены геофизические работы, которые в несколько усовершенствованном виде повторно осуществлены в 1972 году. В 1977-1992 годах здесь было пробурено девять скважин, ни одна из которых результатов не дала.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры «Бабек» могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

Статус проекта

12 января 2017 года между SOCAR и операционной компанией SOCAR Umid Oil and Gas Limited был подписан risk-service-контракт (контракт с минимальной гарантией возмещения) о разведке и разработке морского блока, включающего газовое месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" на Каспии.

ООО SOCAR-Umid, которое занималось разработкой газового месторождения "Умид", вошло в состав ПО "Азнефть" компании SOCAR.

У SOCAR имеется долгосрочная программа разработки блока "Умид-Бабек", благодаря которой она сможет ежегодно получать до пяти миллиардов кубометров газа только с месторождения "Умид".

Продолжается наращивание добычи на структуре «Умид-Бабек», которая разрабатывается за счет собственных средств SOCAR.

Месторождение «Бабек» содержит 400 миллиардов кубометров газа, а месторождение «Умид» - не менее 200 миллиардов кубометров природного газа.

Также планируется строительство дополнительных платформ. Планируется построить и установить платформу на месторождении «Умид» ("Умид-2") и провести разведочное бурение на ближайшей структуре «Бабек». Кроме того, строится терминал «Дашгил-2» мощностью 24 миллиона кубометров в сутки для первичной переработки газа и конденсата. Транспортировка продукции будет осуществляться по подводному трубопроводу терминала. Строительство терминала ведется с сентября 2019 года.

Совместное предприятие SOCAR и американской KBR планирует завершить этап рабочего проектирования по проекту «Умид-2».

Максимальный производственный потенциал платформы «Умид-1» на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Умид» вырос до 6,7 миллиона кубических метров газа и 950 тонн конденсата. Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию скважины №18 с рекордными показателями.

На месторождении «Умид» начата промышленная добыча с запуском скважины У1-10 с платформы "Умид-1". В настоящее время на месторождении работают три эксплуатационные скважины - У1-10, У1-14 и У1-16 с добычей трех миллионов кубометров газа и 480 тонн конденсата в сутки.

"Мурадханлы-Джафарли-Зардаб"

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и в соответствии с контрактом она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджебеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, "Зардаб" - в 1981 году.

Контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith Energy и SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd в целях осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года. В соответствии с соглашением, ее доля в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежит SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять лет.

В связи со стратегической направленностью Zenith на реализацию масштабных работ по добыче и разработке в Африке компания заявляла о передаче SOCAR контрактной зоны реабилитации в марте 2020 года. В Zenith отметили, что компания будет продолжать эксплуатировать контрактную зону и поддерживать добычу нефти в Азербайджане без перерыва до тех пор, пока передача не будет завершена.

В Zenith отметили, что компания не будет проводить ранее запланированные интервенции на скважинах C-37 и C-30 нефтяного месторождения "Джафарли".

В июне 2020 года компании завершила передачу контрактной зоны реабилитации SOCAR. В результате передачи компания прекратила все операции по добыче нефти в Азербайджане, и весь ее производственный персонал (около 170 человек) был переведен в подразделение SOCAR.

Компания подтвердила, что ее азербайджанский филиал недавно получил от SOCAR плату за добычу нефти в размере около 508 тысяч долларов.

В ноябре 2020 года Zenith Energy Ltd. объявила о прекращении действия соглашения с SOCAR. После прекращения действия соглашения компания больше не имеет долей участия в добыче или разведке нефти в Азербайджанской Республике. Дочерняя компания Zenith Energy Ltd. в Азербайджане получила платежи от SOCAR на общую сумму около 85 тысяч долларов за добычу нефти.

Буровая установка Zenith Energy ZEN-260, а также вспомогательное буровое оборудование были успешно вывезены за пределы Азербайджана.

Статус проекта

Месторождения в настоящее время находятся на балансе производственного объединения "Азнефть" SOCAR и эксплуатируются Мурадханлинским нефтегазодобывающим комплексом Управления по добыче нефти и газа имени Али Амирова. Месторождения занимают площадь в 149,25 га.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подготавливает план действий по увеличению добычи на месторождении «Мурадханлы».

На месторождении «Джафарли» планируется изменить методику эксплуатации низкопродуктивных скважин. Это даст возможность увеличить дебит тех скважин, для эксплуатации которых в настоящее время используется фонтанный метод. Кроме того, SOCAR планирует отремонтировать неэксплуатируемые скважины на месторождении «Джафарли» и возобновить на них добычу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn