S&P прогнозирует рост добычи газа в Азербайджане до 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2017-2021 годах Азербайджан увеличил добычу газа почти на 73 процента. По прогнозам, к 2025 году Азербайджан может увеличить добычу газа еще на 20 процентов, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщает в субботу Trend.

"Несмотря на рост добычи газа, в среднесрочной перспективе его экспорт будет играть незначительную роль в экономике Азербайджана и составит порядка 20 процентов от общего объема экспорта углеводородов", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в S&P считают, что даже если спотовые цены на газ в Европе достигнут рекордного уровня, Азербайджан извлечет из этого незначительную выгоду.

"Большинство газовых контрактов Азербайджана являются долгосрочными, а цены зависят от нефти", - говорится в сообщении S&P.

Напомним, что добыча газа в Азербайджане в 2021 году выросла на 18,1 процента по сравнению с 2020 годом и составила 43,9 миллиарда кубометров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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