Аэропорт Алматы работает в штатном режиме несмотря на блэкаут

БАКУ /Trend/ - Аэропорт Алматы работает в штатном режиме несмотря на отключение электричества в городе, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Также сообщается, что отключение электроэнергии не повлияло на деятельность больниц, так как они подключены к другим схемам энергоснабжения.

Отметим, что примерно в 10 часов (GMT+4) поступили сообщения об отключении света в некоторых городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Позже стало известно, что причиной отключения света стало аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" в рамках энергосистемы Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан).