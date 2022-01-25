Аэропорт Алматы работает в штатном режиме несмотря на блэкаут
БАКУ /Trend/ - Аэропорт Алматы работает в штатном режиме несмотря на отключение электричества в городе, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.
Также сообщается, что отключение электроэнергии не повлияло на деятельность больниц, так как они подключены к другим схемам энергоснабжения.
Отметим, что примерно в 10 часов (GMT+4) поступили сообщения об отключении света в некоторых городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Позже стало известно, что причиной отключения света стало аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" в рамках энергосистемы Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан).
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