Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 января понизилась на 0,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 93,17 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,68 доллара и составила 92,3 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 0,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 87,86 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, снизилась на 0,73 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 91,29 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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