ОПЕК+ понизил прогноз профицита на рынке нефти в 2022 году до 1,3 млн б/с

Глобальный рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения, при этом запасы нефти стран ОЭСР будут оставаться ниже среднего за пять лет (2015-2019 годы) уровня вплоть до конца третьего квартала 2022 года, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, заседавшего во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как и в предыдущий раз, эксперты технической панели представили три сценария развития рынка в этом году. Согласно базовому варианту, спрос на нефть будет расти на 4,2 млн б/с - до 100,8 млн б/с, оценка осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем. При этом профицит на рынке составит уже не 1,4 млн б/с, а 1,3 млн б/с, ожидают они.

Согласно этому же сценарию, запас нефти стран ОЭСР, который выступает базовым ориентиром для соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет находиться в состоянии дефицита в 134 и 97 млн баррелей по отношению к среднему за пять лет уровню (2015-2019 годы). В третьем квартале этот показатель составит уже 66 млн баррелей ниже этого уровня, но уже в четвертом квартале 2022 года, как ожидается, запасы развитых стран будут превышать среднюю норму на 20 млн баррелей.

Два других варианта развития событий предполагают, соответственно, более высокие и более низкие темпы восстановления спроса на нефть.