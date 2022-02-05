Названа инвестиционная стоимость Ионическо-Адриатического трубопровода

БАКУ /Trend/ - На реализацию проекта строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу, потребуются инвестиции в размере 600 миллионов евро, сообщает Trend со ссылкой на хорватские СМИ.

Как сообщается, расчеты были предоставлены хорватской компанией Plinacro, которая является одним из участников проекта IAP. Plinacro также предлагает создать проектную компанию со штаб-квартирой в Сплите (Хорватия), вместе с компаниями Bonus (Монтенегро), Albgaz (Албания) и BH-Gas (Босния и Герцеговина).

В Plinacro отмечают, что проект IAP развивается по плану. Хорватия уже выдала разрешения на строительство некоторых участков будущего газопровода, а Албания и Монтенегро подготовили концептуальные проекты участков на своей территории.

В Фиере (Албания) IAP должен соединиться с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который транспортирует природный газ с месторождения «Шах-Дениз-2» в Азербайджане в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)