Masdar работает над проектами в Карабахе - генеральный директор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar (ОАЭ), также известная как Abu Dhabi Future Energy Company, работает над проектами в Карабахе, сказал эксклюзивно Trend генеральный директор компании Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.

"Мы работаем над строительством ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт в Кяльбаджаре и Лачине, а также проектом солнечных батарей мощностью 150 мегаватт в "умных" городах и селах на освобожденных территориях", - отметил он.

Рамахи подчеркнул, что у компании есть желание расширить присутствие на азербайджанском энергетическом рынке.

"У Азербайджана есть большой потенциал в секторе "зеленой энергетики", и мы были бы рады принять участие в развитии проектов", - добавил генеральный директор компании Masdar.

(Автор: Марьяна Ахмедова)