Без необходимых инвестиций спрос на нефть может превысить предложение – Баркиндо (Эксклюзив)
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Верю, что азербайджанская молодежь станет лидером в развитии технологий - замминистра промышленности и технологий Турции
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу приветствует передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении
В Азербайджане обнародована дата начала приема заявок на образовательный студенческий кредит на весенний семестр
Армения обязалась предоставить информацию о судьбах азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны
Хотим показать миру, что наша молодежь может добиться лучших результатов в технологиях - Сельджук Байрактар (Эксклюзив)
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии