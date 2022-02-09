На нефтегазовом месторождении на юго-западе Туркменистана бурят новую скважину

Энергетика 9 февраля 2022 12:03 (UTC+04:00)
На нефтегазовом месторождении на юго-западе Туркменистана бурят новую скважину
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Германии в 2021 г.
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Германии в 2021 г.
Обнародовано количество судов, принятых турецким портом Искендерун по итогам 2021 г.
Обнародовано количество судов, принятых турецким портом Искендерун по итогам 2021 г.
Названо количество судов, принятых турецким портом BOTAŞ в 2021 г.
Названо количество судов, принятых турецким портом BOTAŞ в 2021 г.
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