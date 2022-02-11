Назначен новый заместитель вице-президента SOCAR

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов назначен заместителем вице-президента SOCAR.

Как сообщает в пятницу Trend, нынешняя работа Ахмедова связана с контролем, организацией и координацией корпоративной коммуникационной деятельности SOCAR Group.

"Ранее я работал заместителем начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR. В рамках структурных изменений в нашей компании я был назначен заместителем вице-президента SOCAR. Моя работа связана с контролем, организацией и координацией корпоративной коммуникационной деятельности SOCAR Group. При этом я буду выполнять функции пресс-секретаря", - написал Ибрагимов на своей странице в Facebook.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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