Стоимость азербайджанской нефти превысила $106 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 февраля выросла на 5,42 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 106,22 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 5,11 доллара и составила 105,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,16 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 91,22 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 6,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 106,52 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)