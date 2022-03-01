Члены МЭА высвободят 60 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов

Энергетика 1 марта 2022 23:31 (UTC+04:00)
Члены МЭА высвободят 60 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов

БАКУ/Trend/- 31 страна-член Международного энергетического агентства (МЭА) согласилась высвободить 60 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов, чтобы послать убедительный сигнал мировым нефтяным рынкам, что в результате российско-украинского кризиса дефицита поставок не будет, сообщает Trend со ссылкой на МЭА.

Министры стран-членов МЭА отметили, что кризис возникает на фоне и без того напряженной ситуации на мировых нефтяных рынках, повышенной волатильности цен, коммерческих запасов, находящихся на самом низком уровне с 2014 года, и ограниченных возможностей производителей обеспечить дополнительные поставки в краткосрочной перспективе.

Члены МЭА имеют резервные запасы в размере 1,5 миллиарда баррелей. Объявление о первоначальном выпуске 60 миллионов баррелей, или 4% от этих запасов, эквивалентно 2 миллионам баррелей в день в течение 30 дней. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 2011, 2005 и 1991 годах.

(Автор: Ляман Зейналова)

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