Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе закончила суточные торги на бирже в среду на уровне около $2 000 за 1 тыс. куб. м после того, как днем побила исторический рекорд, достигнув колоссальных $2 226, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1 997 за 1 тыс. куб. м, или €174 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
В целом стоимость газа за день выросла на 43%.
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