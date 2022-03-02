Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе закончила суточные торги на бирже в среду на уровне около $2 000 за 1 тыс. куб. м после того, как днем побила исторический рекорд, достигнув колоссальных $2 226, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $1 997 за 1 тыс. куб. м, или €174 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа за день выросла на 43%.