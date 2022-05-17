ЕБРР и Азербайджан подпишут соглашения в сфере альтернативной энергетики - глава представительства

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азербайджан в скором времени подпишут соглашения в области альтернативной энергетики.

Об этом сказала во вторник глава представительства ЕБРР в Баку Камола Махмудова на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

По ее словам, в предыдущие годы банк реализовал в Азербайджане проекты в области "зеленых" технологий, обеспечения безопасности промышленных отходов.

"Эти работы велись в крупных городах, и данная тенденция сохранится в будущем. Кроме того, ЕБРР участвует в других крупных проектах, в частности, в секторах сельского хозяйства и транспорта, а также в области альтернативной энергетики. Банк планирует расширить свое участие в сфере альтернативной энергетики. При этом предусматривается к концу мая подписать соответствующие договоры в рамках строительства электростанций установленной мощностью 230 и 100 МВт соответственно", - сказала Махмудова.