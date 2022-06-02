Румыния и Азербайджан могут обеспечить коридор в производстве "зеленой" энергии - министр

БАКУ /Trend/ - Румыния и Азербайджан могут обеспечить коридор в производстве "зеленой" энергии.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил Попеску на 27-м энергетическом форуме в Баку.
«Мы можем создать «зеленый» коридор, налаживая поставки ВИЭ через Азербайджан, Грузию и далее в Европу», - сказал он.
По словам министра, сегодня, как и многие, Румыния рассматривает возможность диверсификации энергоресурсов, и Азербайджан будет играть в этом контексте важную роль.
Попеску добавил, что к концу июня планируется добыча первых объемов газа на Черном море, и эти ресурсы помогут и соседним странам.