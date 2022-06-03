...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

IFC готова развивать сотрудничество с Азербайджана в реализации «зеленых» проектов - региональный менеджер

Энергетика Материалы 3 июня 2022 17:37
IFC готова развивать сотрудничество с Азербайджана в реализации «зеленых» проектов - региональный менеджер

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) готова развивать сотрудничество с правительством Азербайджана в реализации «зеленых» проектов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала региональный менеджер по Южному Кавказу IFC Ивана Фернандес Дуарте на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По ее словам, сегодня Азербайджан реализует крупные проекты в области возобновляемых источников энергии и по переходу на «зеленую» энергию. IFC готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в реализации этих проектов.

«Мы также готовы оказывать поддержку и частному бизнесу, занимающемуся разработкой этих решений и проектов», - добавила региональный менеджер по Южному Кавказу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости