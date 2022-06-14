Нефть несколько дешевеет на укреплении доллара

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько опускаются на фоне удорожания доллара к мировым валютам, на котировки также влияют ожидания по спросу из Китая и ситуация в Ливии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 122,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 120,78 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) находится на уровне выше 105 пунктов после многодневного роста, преодолев такую отметку впервые с декабря 2002 года. Укрепление американской валюты делает нефть менее доступной для покупки в другой валюте.

Трейдеры также оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются нового ужесточения коронавирусных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на ожиданиях спроса.

Со стороны предложения важным фактором для рынка является ситуация в Ливии. Ранее министр нефти страны Мохамед Оун заявил агентству Блумберг, что добыча нефти в стране практически остановилась из-за политического кризиса и находится на уровне около 100 тысяч баррелей в сутки вместо 1,2 миллиона баррелей в прошлом году.

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке. Участники торгов надеются найти в документе больше подсказок от организации о прогнозах спроса и предложения.