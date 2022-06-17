Цены на нефть снижаются на сомнениях в спросе

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют снижение, поскольку инвесторы негативно оценивают перспективы спроса на неё. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,49%, до 119,22 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 116,94 доллара.

"Повышение (учётных) ставок центробанками давит на нефтяные цены, несмотря на наблюдаемый дефицит поставок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика CMC Markets Тины Тэн (Tina Teng).

В прошедшие дни состоялись заседания ряда крупных финансовых регуляторов, многие из которых приняли решение повысить ставку рефинансирования. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила её сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, британский центробанк — до 1,25% с 1% годовых, также ЦБ Швейцарии увеличил ставку впервые за 15 лет — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%.

Ужесточение монетарной политики связано с высокими значениями инфляции в мире. Так, по итогам мая годовая инфляция в США составляла рекордные с 1981 года 8,6%. Опасения по поводу темпов роста потребительских цен и связанных с этим повышений ставок отражаются на экономических прогнозах, что влияет на перспективы спроса на этот вид сырья.

Инвесторы при этом обращают внимание и на новости, касающиеся поставок, что несколько сдерживает снижение котировок нефти. Так, в четверг США ввели против ряда компаний и физлиц новые санкции, связанные с содействием экспорту иранских нефтепродуктов.