В SOCAR PETROLEUM назвали причины подорожания бензина АI-95 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ночь с 12 на 13 июля цены на бензин марок АI-95 и АI-98 в Азербайджане повысились до двух манатов и 2,3 маната за литр соответственно. Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы SOCAR PETROLEUM Узеир Хабиббейли.

«Произошло изменение цен на бензин марок АI-95 и АI-98, ввозимых в Азербайджан из зарубежных стран. В настоящее время только девять процентов потребляемого в Азербайджане бензина приходится на АI-95 и АI-98», - сказал Хабиббейли.

По его словам, резкий рост цен на нефть с прошлого года, а также значительный рост транспортных расходов на фоне инфляции в мире являются одними из самых больших факторов, определяющих изменение цен.

Отметим, что до повышения цены на бензин марок АI-95 и АI-98 оставляли 1,6 маната и 1,9 маната за литр соответственно.

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