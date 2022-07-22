Eurogas приветствует шаги по обеспечению дальнейших поставок газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Eurogas – ассоциация, представляющая европейские секторы оптовой, розничной торговли и распределения газа, приветствует усилия по обеспечению дальнейших поставок природного газа из Азербайджана, сказал Trend генеральный секретарь Eurogas Джеймс Уотсон.

"Мы приветствуем стремление Европейской комиссии быстро диверсифицировать поставки. Не существует единого решения проблем, с которыми сталкивается Европа в плане безопасности поставок и декарбонизации. Этого можно достичь лишь с помощью ряда различных вариантов, включая увеличение транспортировки газа из нероссийских труб и поставки сжиженного природного газа в Европу. Мы работаем с международными партнерами, чтобы как можно быстрее устранить проблемы и способствовать диверсификации. Мы приветствуем усилия, предпринятые в отношении обеспечения дальнейших поставок в краткосрочной перспективе из Азербайджана, поскольку уже ведется подготовка к зиме", - сказал Уотсон.

Генсек также отметил необходимость увеличения внутреннего производства и импорта возобновляемых и низкоуглеродных газов.

"Мы поддерживаем усилия Европейской комиссии по сокращению выбросов метана по всей цепочке поставок газа и приветствуем тот факт, что это является частью двустороннего соглашения с Азербайджаном", - добавил он.

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