Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть утром первого дня августа снижаются более чем на 1%, инвесторы вновь не уверены в перспективах спроса на сырьё после выхода китайской макростатистики, также ожидая заседания ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,01%, до 102,92 доллара, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 97,31 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, снизился в июле до 50,4 пункта с уровня июня в 51,7 пунктов. Эти данные позволяют пересмотреть вниз прогноз спроса на нефть на этом крупнейшем страновом рынке.

"Снижение промышленного PMI Китая, вероятно, стало причиной падения нефтяных цен", — цитирует агентство Блумберг мнение директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Ситуация в Китае и в дальнейшем вызовет опасения за дальнейшее ослабление потребления сырьевых товаров, считает эксперт.

Вместе с тем трейдеры продолжают ждать очередного заседания ОПЕК+, которое запланировано на 3 августа. По данным СМИ, альянс может обсудить сохранение текущего уровня или незначительное увеличение добычи.