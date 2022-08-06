В Болгарии опровергли сообщения о блокировании проекта транзита азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - Сообщения, распространенные в некоторых СМИ о том, что якобы новое временное болгарское правительство блокирует проект транзита азербайджанского газа в Болгарию (IGB), не соответствуют действительности, говорится в заявлении минэнерго этой страны, передает Trend.

Так, накануне в некоторых СМИ появилась информация о том, что министр энергетики Болгарии Росен Христов не утвердил изменения в структуре управления компании ICGB AD, которая является оператором газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Сообщалось, что министр отменил новые назначения в компании, которые являются обязательным условием, установленным регулирующими органами Болгарии и Греции для сертификации газопровода.

В министерстве энергетики Болгарии же назвали эти новости фейком.

«Что касается опубликованной в серьезных СМИ фейковой новости с заголовком «Офис Радева блокирует газовый интерконнектор с Грецией», то заявляем, что министр энергетики Росен Христов не отменял назначения в ICGB AD. Процесс затянулся в ходе рассмотрения документов в Регистрационном агентстве. Дело в том, что имеются невыполненные административные требования и отсутствуют обязательные документы, такие как решение национальных регулирующих органов об утверждении принятых решений. Также необходимо исправить орфографические ошибки в фамилии нового члена правления компании», - говорится в заявлении минэнерго Болгарии.

В ведомстве подчеркнули, что и президент, и нынешний премьер-министр Болгарии неоднократно заявляли, что диверсификация является главным приоритетом энергетической стратегии страны.

«В связи с этим заявляем, что новое руководство минэнерго не только не блокирует новый газовый интерконнектор с Грецией, а, наоборот, прикладывает все усилия для скорейшего устранения существующих проблем», - отмечается в заявлении.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Ввод IGB в коммерческую эксплуатацию ожидается к концу августа этого года.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn