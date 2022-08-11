Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 августа снизилась на 2,36 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,55 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,29 доллара – до 95 долларов за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,42 доллара, составив 66,88 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 августа понизилась на 2,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 101,45 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7 AZN/USD.